عرض يوم أن قتلوا الغناء من جديد على مسرح الهوسابير بحضور مؤلفه غدا

يقدم فريق ميزانسين المسرحي، ليلة جديدة من ليالي عرض مسرحية الكاتب محمود جمال الحديني "يوم أن قتلوا الغناء" في ثوبها الجديد، رؤية درامية وإخراج مايكل نصحي، وذلك في السابعة والنصف مساء غد السبت على مسرح الهوسابير.

وكان أعلن محمود جمال حديني عبر حسابه الرسمي بفيسبوك عن حضوره غدًا في ليلة العرض الثالثة، حيث رفع العرض لافتة كامل العدد في أول وثاني ليالي عرضه، والتي أقيمت الجمعة والسبت الماضي على مسرح الهوسابير.

ويشارك في بطولة العرض تامر فرج وجميل عزيز، ونيفين المصري، مريم عادل، سمعان كمال، عاطف مينا، أحمد عتمان، جورجيت عزت، إبراهيم يوسف، كاتي عياد، كيرلس فرجو، إيفون عياد، مينا سمير، إنجي ناجح، بولا عاطف، بيتر أيمن، دانيال فيكتور، عادل عماد، جيوفاني يعقوب، جويس أسامة، جون ماهر، مارينا رؤوف، مينا عماد، مينا فايز، فادي محروس، نيفين نجيب، إنچي جمال وأداء صوتي للفنان محسن صبري.

العرض تأليف محمود جمال حديني، وتدور أحداثه حول فكرة أن كل ما يدعو للحياة أصبح ممنوعًا، فالحب، والغناء، والأفكار التي تنبع من داخل الإنسان، جميعها محظورة، ويطرح العرض تساؤلًا فلسفيًا: "ما المانع أن نموت من أجل فكرة نؤمن بها جميعًا؟".

واختار مايكل نصحي، أن يُعيد هذا العرض بعد ثمانِ سنوات من تقديمه لأول مرة لأنه نص قوي ويستحق أن يُقدم من جديد برؤيته.

يُذكر أن العرض المسرحي "يوم أن قتلوا الغناء"، قُدِّم لأول مرة على مسرح الطليعة، من إخراج تامر كرم، وبطولة طارق صبري، علاء قوقة، ياسر صادق، حمادة شوشة، هند عبدالحليم، مع أداء صوتي للفنان نبيل الحلفاوي.

وحصد العرض آنذاك جائزة أفضل عرض بالدورة العاشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، بالإضافة إلى جوائز أفضل إخراج، ديكور، إضاءة، وتأليف موسيقي.