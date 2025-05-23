الشهدي حكما لمباراة بتروجيت والزمالك في الدوري

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أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، طاقم تحكيم مباراة بتروجيت والزمالك، التي ستقام في الجولة الجولة قبل الأخيرة من مجموعة التتويج بالدوري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، بينما يقع بتروجيت في المركز الثامن برصيد 26 نقطة، ويتبقى للفارس الأبيض جولة أخيرة ضد فاركو يوم 31 مايو الجاري.

حكام مباراة بتروجيت والزمالك

1- حكم ساحة.. مصطفى الشهدي

2- حكم مساعد 1.. أحمد صلاح

3- حكم مساعد 2.. عماد العقاد

4- حكم رابع.. أحمد ناجي

5- حكم VAR.. وائل فرحان

6- حكم VAR مساعد.. عمرو عابدين

أما باقي المباريات جاء طاقم التحكيم كالتالي: