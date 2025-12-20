لاعب الأهلي: توروب يسعى لتعزيز ثقة اللاعبين الشباب بأنفسهم

أعرب إبراهيم عادل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي على سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتغلب النادي الأهلي على فريق سيراميكا كليوباترا، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الجمعة، على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس عاصمة مصر.

وأشار إلى أن الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، يسعى إلى تعزيز ثقة اللاعبين الشباب في أنفسهم قبل أي مباراة، ويحاول رفع أي ضغوط عنهم، ودائمًا يطالب الشباب بتقديم أدائهم المعتاد.

كما أشاد إبراهيم عادل بدور اللاعبين الكبار في تحفيز اللاعبين الشباب الذين يحاولون تقديم أقصى جهد ممكن لإثبات أنفسهم، والتأكيد على أنهم جديرون بثقة الجهاز الفني.