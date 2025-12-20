عمر معوض: هذا ما قاله توروب للاعبين قبل مواجهة سيراميكا

أعرب عمر سيد معوض، لاعب فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد 2005 والمُصعّد للفريق الأول، عن سعادته البالغة بثقة المدير الفني ييس توروب في قدراته ومشاركته مع الفريق في مباراة سيراميكا كليوباترا في كأس العاصمة.

وأوضح لاعب الأهلي أن مشاركته مع الفريق الأول جاءت بعد فترة عصيبة مر بها في الفترة الأخيرة، بسبب إصابته التي أجلت تواجده مع الفريق، ووجه الشكر إلى الجماهير على دعمهم له ولجميع زملائه.

وأكد لاعب الأهلي أن ييس توروب تحدث مع جميع اللاعبين الشباب قبل المباراة، وأخبرهم أنه يثق في قدراتهم ومهاراتهم، وحاول رفع أي ضغوط عنهم وطالبهم بالتعلم من الأخطاء في حال حدوث ذلك وعدم تكرارها.

وأتم عمر سيد معوض تصريحاته مؤكدًا سعادته البالغة بارتداء قميص الأهلي وهو يمثل الفريق الأول للمرة الأولى، مشددًا على أنه سيبذل أقصى جهد للاستمرار في المشاركة مع الفريق.

وكان النادي الأهلي قد تغلب على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء يوم الجمعة، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.