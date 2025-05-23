وكالة أممية: نهب 15 شاحنة مساعدات في قطاع غزة

قالت وكالة أممية، اليوم الجمعة، إن 15 شاحنة مساعدات تابعة لبرنامج الأغذية العالمي تعرضت للنهب في جنوب قطاع غزة.

وأوضح برنامج الأغذية العالمي، أن النهب وقع مساء أمس الخميس، عندما كانت الشاحنات في طريقها إلى المخابز المدعومة من البرنامج.

ولم تقدم الوكالة تفاصيل حول الجهة التي سرقت المساعدات، في حين لم تعلق إسرائيل بعد على الحادثة.

وقال برنامج الأغذية العالمي في بيان: "الجوع واليأس والقلق بشأن ما إذا كانت المزيد من المساعدات الغذائية ستصل، كلها عوامل تساهم في تفاقم انعدام الأمن".

واستأنفت بعض المخابز في دير البلح وسط قطاع غزة، وفي خان يونس جنوب القطاع، مؤخراً توفير الخبز باستخدام الطحين الذي تم تسليمه، ومع ذلك، يحذر عمال الإغاثة من أن كميات المساعدات التي وصلت لا تكفي إطلاقًا.

وحسب برنامج الأغذية العالمي، فإن نحو مليوني شخص معرضون لخطر الجوع الشديد والمجاعة في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية.