تعليم الوادي الجديد: لأول مرة تشكيل غرفة دعم أونلاين لمساعدة طلاب الثانوية العامة

أكد المهندس سيد عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنهاء الاستعدادات قبيل انطلاق امتحانات الثانوية العامة؛ لضمان توفير سبل الراحة للطلاب، بالتنسيق بين قطاع التعليم والأجهزة التنفيذية والأمنية.

وقال إنه لأول مرة بتعليم الوادي الجديد، تشكل غرفة دعم أون لاين لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، تعمل على مدار الساعة؛ لتلقي الاستفسارات والأسئلة والإجابة عليها، وتقديم دعم نفسي للطلاب، تحت شعار: "هندعمهم ونساعدهم"؛ بهدف الحرص على تقديم سبل الدعم لطلاب المحافظة بالثانوية العامة، والتصدي لظاهرة الضغط النفسي والتوتر والإرهاق الذهني لدى الطلاب.

وأضاف أن غرفة الدعم تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع توجيه عام الحاسب الآلي، تضم مجموعة من موجهي عموم المواد الدراسية المختلفة والموجهين الأوائل، وأصحاب الكفاءات والخبرة؛ لتلقي الاستفسارات والأسئلة التي تواجه الطلاب والإجابة عليها بشكل فوري، من خلال روابط إلكترونية لكل مادة، والطالب يضغط على الرابط والانضمام للمجموعة، وإرسال الاستفسارات والأسئلة، وتتم الإجابة عليها من المختصين.

وكشف عن نشر الروابط لكل مادة دراسية قبل الامتحان بوقت كافِ على صفحة المديرية والإدارات التعليمية التابعة بالفيسبوك.

وأشار عبدالعزيز، إلى تقديم الدعم الكامل والمتواصل لطلاب المحافظة وسط تضافر جهود جميع العاملين بالحقل التعليمي لدعم وتشجيع الطلاب، في ظل أن المحافظة تضم 11 لجنة يؤدي بها 1998 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتضم إدارة الخارجة التعليمية 943 طالبا وطالبة، وبإدارة الداخلة 673 طالبا، أما إدارة باريس فتضم 107 طلاب، وإدارة بلاط بها 74 طالبا، أما إدارة الفرافرة التعليمية فتضم 201 طالب وطالبة.

جدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة، تنطلق بعد غدٍ الاثنين الموافق 12 يونيو الجاري في المواد غير المضافة للمجموع، وهي مواد التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء والتي يؤديها الطلاب على مدار يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وتنطلق امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد الموافق 18 يونيو الجاري.