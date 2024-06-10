 «اليوم» السعودية: الأهلي دخل في خط مفاوضات لاستعادة أحمد حجازي - بوابة الشروق
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«اليوم» السعودية: الأهلي دخل في خط مفاوضات لاستعادة أحمد حجازي

محمد جلال
نشر في: الإثنين 10 يونيو 2024 - 11:30 ص | آخر تحديث: الإثنين 10 يونيو 2024 - 11:30 ص

حسبما أشارت بعض التقارير الصحفية السعودية صباح اليوم الإثنين، فإن النادي الأهلي دخل في مفاوضات لضم أحمد حجازي مدافع اتحاد جدة.

وأوضحت صحيفة اليوم السعودية، أن الأهلي يرغب في ضم حجازي بعد استقرار اتحاد جدة على رحيله، والمفاوضات قد بدأت وتسير بشكل جيد بين الطرفين حتى الآن.

واستقر اتحاد جدة على رحيل أحمد حجازي بعد تراجع مستواه الموسم الماضي وفقا لما ذكرته صحيفة اليوم.

وكان حجازي قد انضم إلى اتحاد جدة قادما من وست بروميتش في صيف 2020 لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وتعرض حجازي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي مع نهاية الموسم الماضي وعاد قبل منافسات كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي.


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