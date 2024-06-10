شن حملة للتحفظ على معدات مشروعات المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تنفيذ حملة إزالات للمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بمركز الداخلة، حيث شملت الحملات المرور على المشروعات المتقاعسة بطريق الداخلة - شرق العوينات وقرية الجديدة، والتحفظ على المعدات والأجهزة الموجودة لحين سداد المستحقات.

وأوضح "الزملوط"، في بيان له اليوم الإثنين، أن الحملة تأتي حفاظًا على حق الدولة والمال العام، واستمرارًا لجهود المحافظة في استرداد وتحصيل مستحقات الدولة، وبعد توجيه عدد من الإنذارات للمتقاعسين عن السداد من المستثمرين "الأفراد والشركات"، والإعلان عن مبادرات لجدولة المديونيات المستحقة وتقسيطها.

وقال محافظ الوادي الجديد، إن المحافظة تهيب بالمستثمرين سرعة التوجه لصندوق استصلاح الأراضي بالمحافظة ومراكز المدن لسداد المديونيات المستحقة؛ تفاديًا لاتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة في حال عدم الالتزام، واتخاذ إجراءات السحب طبقاً لشروط التعاقد.



