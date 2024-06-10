أنشيلوتي: ريال مدريد لن يشارك في مونديال الأندية!

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عزز الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني الأنباء التي تشير إلى رفض النادي الملكي نظام بطولة كأس العالم للأندية الجديد "2025".

وتحدث أنشيلوتي لصحيفة "إل جورنال" الإسبانية عن فكرة المشاركة في مونديال الأندية والتي سبق أن رفضها الريال بسبب أنها ستؤدي إلى ضغط المواسم بشكل كبير.

وقال المدرب الإيطالي: "ريال مدريد لن يشارك في بطولة كأس العالم للأندية، سنرفض الدعوة إذ وجهت إلينا مثل أندية أخرى".

وأضاف: "المباراة الواحدة التي يخوضها ريال مدريد تساوي 20 مليون يورو، وهم (أي الفيفا) يريدون منحنا المبلغ ذاته على البطولة ككل، وهذا مستحيل، غير مقبول".