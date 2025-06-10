الثقافة تحتفل بعيد الأضحى بحدائق أكتوبر ضمن برنامجها بالمناطق الجديدة الآمنة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمنطقة حدائق أكتوبر، ضمن فعاليات المشروع الثقافي لوزارة الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة "بديل العشوائيات"، وفي إطار تنفيذ مبادرة "جودة حياة" التي تهدف إلى رفع الوعي الثقافي للفئات المختلفة.

استهلت الفعاليات بعدد من الورش للأطفال منها ورشة تصميم مجسم لخروف العيد بخامات متنوعة تدريب رانيا شلتوت، أعقبها ورشة مشغولات يدوية بالخرز تنفيذ مني عبد الوهاب، وأخرى لعمل هدايا العيد باستخدام عيدان القطيفة والخرز اللولي نفذتها شهد عيد، بجانب ورشة تصميم لوحات فنية عن مظاهر الاحتفال بالعيد بألوان الباستيل والفلوماستر، تدريب كريمة الديب.

وتواصلت الفعاليات المنفذة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مع محاضرة بعنوان "احترام وتقدير الكبير"، أكدت خلالها أمل جبريل على ضرورة تربية النشء على القيم الإيجابية، تلاها لقاء ناقشت خلاله فاطمة محسن، الدروس المستفادة من قصة الفداء، وأهمها الطاعة وبر الوالدين، بجانب ورشة حكي تعرف خلالها الأطفال على آداب العيد من خلال مجموعة من البطاقات الملونة، تنفيذ شيرين عبد المولى.

واختتمت الاحتفالية مع عرض مسرحية "الزهور الجميلة" لفريق عرائس جاردن سيتي، وفقرات ترفيهية متنوعة لفريق أجيال.

جاءت الفعاليات ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة، ونفذت بإشراف الدكتورة جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل، ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، في إطار الدور الفاعل الذي تؤديه الهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم خدمات ثقافية وفنية مكثفة داخل مجتمعات الإسكان البديل، دعما لبناء الإنسان وتعزيز قيم الانتماء والهوية الوطنية.