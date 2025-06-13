مانشستر سيتي يخفض أسعار تذاكر مبارياته في الموسم الجديد

أعلن نادي مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، تخفيض أسعار تذاكره بنسبة تصل إلى 43% للموسم القادم.

وأعلن السيتيزينز، عبر بيان له، أن أسعار تذاكر الفئة الأولى ستتراوح بين 40 و60 جنيها إسترلينيا، وستترواح أسعار تذاكر الفئة الثانية بين 35 و55، والفئة الثالثة بين 30 و50 جنيهًا إسترلينيًا.

كما سيحصل من هم دون سن 18 عاما على خصم 50% على هذه الأسعار، علاوة على خصم بنسبة 25% لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما ومن تزيد أعمارهم عن 65 عاما وذوي الاحتياجات الخاصة.

أما أرخص تذاكر للمباريات الأكثر طلبا، مثل دربي مانشستر ومباراته أمام ليفربول، فقد خفضت بنسبة 43%، بينما تم تخفيض أغلى التذاكر بنسبة 22%.

وتتعلق هذه الأسعار بمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز فقط، ولم يعلن مانشستر سيتي بعد عما سيحدث مع تذاكر المسابقات الأخرى مثل دوري أبطال أوروبا.

كما تعهد نادي مانشستر سيتي بالتحلي بالمرونة فيما يتعلق بالمباريات التي يجري تغيير مواعيدها بسبب بطولات أخرى، وبأنه لن يرفع أسعار تذاكرها تحت أي ظرف من الظروف، تجنبا أي إزعاج إضافي للمشجعين.

كما سيُجمد نادي مانشستر أسعار التذاكر الموسمية.