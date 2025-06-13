نيويورك تايمز: مقتل إسماعيل قاآني قائد فيلق القدس

أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية بمقتل إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، فيما تحدثت القناة 14 الإسرائيلية عن «أنباء غير مؤكدة» حول مقتله.



في غضون ذلك، نقلت مصادر لقناة «الحدث» أن الجيش الإسرائيلي يهاجم الآن منشأة فوردو النووية الإيرانية.



وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب» بسماع دوي انفجارات في طهران ومحيطها.



ونقلت وكالة أنباء «مهر» الإيرانية أن دوي انفجارات سُمع في منطقة باكدشت جنوب شرقي طهران، وكذلك في منطقة ملارد ومدينة شهريار بمحافظة البرز غرب العاصمة.

وجاء الكشف عن مقتل قاآني ليضاف إلى أسماء أبرز القادة الذين قتلوا ضمن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المباغتة على إيران، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية الإخبارية.

ونفذت إسرائيل عملية عسكرية مكثفة، استهدفت مواقع حساسة في إيران، فجر الجمعة. وكانت إسرائيل قد استهدفت قادة إيرانيين آخرين، قبل قاآني، أبرزهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي، وقائد أركان الجيش محمد باقري، اللذين لقيا حتفهما خلال الضربات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل العملية استهدفت "دحر التهديد الإيراني لوجود إسرائيل".

وأعلن نتنياهو في كلمة مصورة، صباح الجمعة، أن إسرائيل استهدفت منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية الإيرانية في نطنز.