كتائب القسام وسرايا القدس: قتل عسكريين إسرائيليين واستهداف آليات بعبوات ناسفة وقذائف في جباليا وبيت لاهيا وخان يونس

أعلنت "كتائب القسام" و"سرايا القدس"، الجمعة، قتل وإصابة جنود إسرائيليين واستهداف آليات عسكرية لهم في مخيم جباليا شمالي غزة، ومدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت "القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس في بيان، إن مقاتليها قتلوا سائق حفار عسكري إسرائيلي بعد تفجيره بعبوة شديدة الانفجار شرق مخيم جباليا، شمالي القطاع، في 29 مايو الماضي.

وفي بيان منفصل، أوضحت القسام، أنها نفذت كمينا مركبا استهدف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل في منطقة العطاطرة في بلدة بيت لاهيا (شمال)، مستخدمة قذيفة من نوع "تي بي جي"، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف القوة المستهدفة.

وأضافت أنها تمكنت من استهداف دبابة إسرائيلية من طراز "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105"، وتفجير برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بعبوة صدمية، ما أدى إلى مقتل وإصابة طاقمها، وذلك بتاريخ 27 مايو الماضي.

وفي سياق متصل، أفادت "سرايا القدس"، الذراع العسكرية لحركة "الجهاد الإسلامي"، بأن مقاتليها فجروا، الخميس، حقل ألغام في قوة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي شرق مدينة خان يونس.

تأتي هذه العمليات في سياق رد الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر 2023، وتشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

وتحاصر إسرائيل غزة منذ 18 عاما، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.