ترامب يأمر بنشر 2000 عنصر إضافي من الحرس الوطني في لوس أنجلوس

قال مسئولون أمريكيون مساء الإثنين، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على نشر ألفي عنصر إضافي من الحرس الوطني في مدينة لوس أنجلوس.

وسيضعهم الأمر في الخدمة الفعلية. ومع ذلك، حذر أحد المسئولين من أن الأمر قد تم توقيعه للتو، وقد يستغرق الأمر يوما أو يومين لتحريك القوات.

وتحدث المسؤولون بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

ووصف حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم هذه الخطوة بأنها متهورة و"تنم عن عدم احترام لقواتنا"، وذلك في منشور له على منصة "إكس".

وقال نيوسوم: "الأمر لا يتعلق بالسلامة العامة. بل يتعلق بإرضاء غرور رئيس خطير."