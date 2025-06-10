كشف الفنان تامر عاشور، عن تفاصيل ألبومه الجديد «ياه»، قائلا إن جميع أغانيه ألحان ملحنين آخرين وليس من ألحانه، وذلك لرغبته في «الاستفادة من حماس» الملحنين الشباب الذين قد يقدمون له أعمالا جديدة.



وقال خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس ببرنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الإثنين، إن ألبومه قبل الأخير أيضًا لم يتضمن أي ألحان من تأليفه، متابعا: «الغناء أخذني أكثر، وأصبحت بعمل بروفات كثيرة».



وأضاف أن الأهم من ذلك هو إيمانه بأن «الواحد لازم يكون عارف ومطمئن وواثق إن ممكن ناس تشتغل لك أحسن منك، والألحان كانت حلوة جدًا».



وكشف عن قائمته لأهم الملحنين في مصر في الوقت الحالي، مشيرا إلى عمرو مصطفى، عزيز الشافعي، مدين، وعمرو الشاذلي الذي يعد من أهم الملحنين في مصر.



كما تحدث عن تفاصيل زيارته للملحن عمرو مصطفى بعد الأزمة الصحية التي مر بها الأخير، واصفا الخلافات السابقة بينهما بأنها كانت ساذجة، قائلا: «ذهبت له، وقعدت معه وقابلته وسلمت عليه وقعدنا نتريق على اللي إحنا بنعمله وبنرد على بعض».



ورد على اقتراح الفنانة إسعاد يونس بأن صوته وصوت عمرو مصطفى يسمحان لهما بغناء ألحان بعضهما البعض، مبديا ترحيبه بالفكرة قائلا: «نفسي، أتمنى وأنا غنيت بالفعل لعمرو مصطفى لحنين».