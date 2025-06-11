 مداهمة سلطات الهجرة الأمريكية لمصنع لحوم في أوماها يثير احتجاجات - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مداهمة سلطات الهجرة الأمريكية لمصنع لحوم في أوماها يثير احتجاجات

أوماها (أ ب)
نشر في: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 11:51 م | آخر تحديث: الثلاثاء 10 يونيو 2025 - 11:51 م

داهمت سلطات الهجرة مصنعا واحدا على الأقل لإنتاج اللحوم اليوم الثلاثاء، في مدينة أوماها بولاية نبراسكا الأمريكية، ما أثار عددا من الاحتجاجات الصغيرة، لكن لم تتبين تفاصيل بشأن عدد العمال المتضررين على الفور.

وذكرت شرطة أوماها وقائد شرطة مقاطعة دوجلاس، أن مسئولي الهجرة حذروهم من خططهم، وأن مراكز الشرطة ساعدت في إيقاف حركة المرور حول الحي الذي يضم العديد من مصانع إنتاج اللحوم بينما أجرت قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك مداهماتها.

يشار إلى أن مصانع تعبئة اللحوم تعتمد بشدة على المهاجرين المستعدين للقيام بمهام مجهدة بدنيا.

ولم تصبح صناعة تعبئة اللحوم محط تركيز جهود تطبيق قوانين الهجرة، لكن الإدارة شددت جهودها في الأسابيع القليلة الماضية.

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