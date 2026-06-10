القوات المسلحة الأردنية: اعترضنا وأسقطنا خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق

صرّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن انظمة الدفاع الجوي الأردنية اعترضت وأسقطت مساء أمس الثلاثاء خمسة صواريخ أطلقت من إيران باتجاه منطقة الأزرق بمحافظة الزرقاء، حسبما ذكرت وكالة بترا الأردنية.

وبين المصدر أن عملية الاعتراض نتج عنها سقوط عدد من الشظايا، دون وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، مشيراً إلى أن الفرق الهندسية تعاملت من مخلفات تلك الصواريخ لضمان عدم وجود مواد متفجرة داخلها.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تتابع التطورات والمستجدات الإقليمية الراهنة، وأنها تعمل ضمن أعلى درجات الجاهزية لحماية أجواء المملكة والدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها، ولن تسمح بأي انتهاك للمجال الجوي الأردني من أي طرف كان.