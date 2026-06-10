إسماعيل دويدار: موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم وصل إلى نحو 289 مليون زائر

قال الدكتور إسماعيل دويدار، رئيس إذاعة القرآن الكريم، إن إطلاق تطبيق إذاعة القرآن الكريم في شهر رمضان الماضي يمثل موقفًا جليلًا سيخلده التاريخ، مشيرًا إلى أن إطلاقه عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهم في زيادة عدد الزوار بشكل كبير.

وأضاف "دويدار" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الثلاثاء، أن عدد زوار موقع وتطبيق إذاعة القرآن الكريم وصل حتى الآن إلى نحو 289 مليون زائر، وهو أُعد خلال فترة زمنية قصيرة.

وتابع أن مصر اختصها الله بأصوات مميزة وهبها جمال الصوت لنقل رسالة القرآن الكريم، إلى جانب البرامج الإذاعية وضيوف الإذاعة، ما أسهم في زيادة جمهور إذاعة القرآن الكريم بشكل ملحوظ.

وأشار رئيس الإذاعة إلى أن قرار الهيئة الوطنية للإعلام بالتصدي للإعلانات داخل الإذاعة كان قرارًا تاريخيًا، مؤكدًا أن الإعلانات كانت تمثل مصدر إزعاج يخرج المستمع عن جلالة التلاوة وحلاوة البرامج، لافتًا إلى أن إذاعة القرآن الكريم تقدم "توليفة "فريدة لا نظير لها عالميًا بين التلاوة والبرامج الدينية.

وكشف أن الشيخ محمد صديق المنشاوي، سجل المصحف المرتل كاملًا عام 1965 برواية حفص عن عاصم، حيث سُجلت التلاوات على 82 شريطًا، وأُجيزت من اللجنة المختصة بدرجة ممتاز.

واستكمل أنه بعد ذلك طلب الشيخ المنشاوي إعادة تسجيل 32 شريطًا من التلاوات، لاقتناعه بإمكانية تقديم أداء أكثر تجليًا وعمقًا يتناسب مع معاني الآيات، وهو ما فعله بالفعل وعلى نفقته الخاصة، واستقدم اللجنة وحجز استوديو الإذاعة، سعيًا لتحقيق درجة الكمال في الأداء.

وأوضح أنهم اكتشفوا هذه التفاصيل لاحقًا بالصدفة خلال مراجعة السجلات القديمة للقراء الكبار، حيث وُجدت أشرطة ختامية للمنشاوي لم تكن معروفة سابقًا، ما أدى إلى وجود نسختين من بعض الأجزاء.