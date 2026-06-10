المكسيك تعطل الدراسة وتوسع العمل من المنزل مع انطلاق كأس العالم

تقرر تعطيل الدراسة في المكسيك، وكما سيعمل موظفو الحكومة من المنزل، غدا الخميس في محاولة لتجنب الفوضى المرورية مع انطلاق كأس العالم لكرة القدم على ملعب أزتيكا.

ويلتقي المنتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب أفريقي في افتتاحية مباريات البطولة في العاصمة المكسيكية، وتريد الحكومة تقليل الازدحام المروري الشهير في المدينة قدر الإمكان خلال هذا الحدث الكبير.

ووقعت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم مرسوما يقضي بتعليق الدراسة في المدارس والجامعات، كما طلبت من شركات القطاع الخاص السماح لموظفيها بالعمل من المنزل.

وفي المقابل، سوف يواصل الأطباء ورجال الشرطة والعاملون في البنية التحتية الحيوية أداء مهامهم بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح والمباراة الأولى في منتصف النهار تقريبا بتوقيت مكسيكو سيتي، حيث يبدأ الحفل، الذي تحييه المغنية الشهيرة شاكيرا، في الساعة 11:30 صباحا (17:30 بتوقيت جرينتش)، على أن تنطلق المباراة الافتتاحية في الساعة الواحدة ظهرا (19:00 بتوقيت جرينتش).