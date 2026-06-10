تذبذب أسعار الغاز الطبيعي بأوروبا مع تقييم التجار التوقعات لمحادثات السلام في الشرق الأوسط

تذبذبت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، فيما درس التجار التوقعات لمحادثات السلام في الشرق الأوسط، بعد تبادل الهجمات بين أمريكا وإيران.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية بواقع 1ر2% في بداية التداولات، لتنتعش بعد هبوطها في الجلسة السابقة، بعد أن شنت الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، ردا على إسقاط مروحية عسكرية. وتراجعت الأسعار لاحقا عن مكاسبها الأولية، مع استمرار جهود الوساطة من قبل باكستان، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ومن المتوقع أن تستمر المحادثات هذا الأسبوع، طبقا لمصادر على صلة بالأمر.

وتهدد الجولة الأخيرة من الاعتداءات بإطالة أمد الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز، مما سيؤدي إلى قطع خمس تدفقات الغاز الطبيعي المسال العالمية.