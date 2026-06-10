أمريكا: جراهام بلاتنر ينال ترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية مين

أدلى الناخبون في ولايات مين ونيفادا وساوث كارولينا ونورث داكوتا الأمريكية، بأصواتهم أمس الثلاثاء، في يوم آخر من الانتخابات التمهيدية في الولايات المتحدة، لكن اهتمام المشهد السياسي كان منصبا إلى حد كبير على السباق في انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية مين الذي يحمل رهانات كبيرة.

ولم تكن نتيجة السباق الأبرز في ولاية مين محل شك حتى قبل اكتمال التصويت.

ولم يواجه كل من عضوة مجلس الشيوخ الجمهوري الحالية سوزان كولينز والمرشح الديمقراطي جراهام بلاتنر منافسة جدية على ترشيح حزبيهما.

ومع ذلك، شكل فوز بلاتنر في الانتخابات التمهيدية، أمس الثلاثاء، لحظة مهمة بشكل خاص بالنسبة له، وهو المحارب القديم ومربي المحار الذي يواجه أزمات، والذي يحاول إعادة بناء مصداقيته في حملة انتخابية طالتها أجواء من الجدل.

وعلى صعيد آخر، تعرض نفوذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب داخل حزبه لاختبار جديد في ولايتي ساوث كارولينا ونيفادا، حيث كان قد أعلن دعمه لمرشحين يفضلهم.

ويأمل الديمقراطيون في اكتساب زخم في ولاية نيفادا، حيث رشحوا المدعي العام للولاية آرون فورد، ضمن سعيهم الأوسع لاستعادة مقاعد حكام ولايات رئيسية.

وفي كاليفورنيا، تأهل الجمهوري ستيف هيلتون إلى الانتخابات العامة لمنصب حاكم الولاية، بحسب ما خلصت إليه وكالة أسوشيتد برس (أ ب)، أمس الثلاثاء، وذلك بعد أسبوع من الانتخابات التمهيدية في الولاية.