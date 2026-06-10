شرطة جنوب أفريقيا: مصرع 12 شخصا وإصابة 9 في إطلاق نار جماعي بين مسلحين

ذكرت الشرطة في دولة جنوب أفريقيا أن 12 شخصا لقوا حتفهم، كما أصيب ما لا يقل عن 9، في إطلاق نار جماعي نفذه مسلحون في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرج.

وتعتقد الشرطة أن أكثر من 10 مشتبه بهم نزلوا من حافلة صغيرة في منطقة عشوائية بضاحية كليفلاند في جوهانسبرج، وأطلقوا النار على المارة.

وأفادت الشرطة بأن الضحايا 9 رجال و3 نساء، توفي 11 منهم في مكان الحادث، بينما لفظ الثاني عشر أنفاسه الأخيرة في المستشفى.

ويبحث أفراد الشرطة حاليا عن المهاجمين، ولم يتم إلقاء القبض على أي منهم حتى الآن. وقالت الشرطة إن دوافع إطلاق النار لا تزال غير معروفة.