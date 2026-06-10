ماكرون يدعو ولي العهد السعودي وأمير قطر للمشاركة في قمة مجموعة السبع

ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للمشاركة في قمة مجموعة السبع الأسبوع المقبل.



ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أن الدعوة تأتي في إطار مساع لإشراك عدد من قادة دول الخليج في مناقشات تتعلق بالأمن الإقليمي وسبل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وبحسب التقرير، وافق أمير قطر على المشاركة في القمة، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان ولي العهد السعودي سيحضر الاجتماعات.

وأضافت "بوليتيكو"، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيشارك أيضا في المناقشات بصفته ممثلا لإحدى الدول الشريكة لمجموعة السبع.

كما من المتوقع أن يحضر الرئيس السوري أحمد الشرع القمة بصفة ضيف، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" في وقت سابق نقلا عن مصادر مطلعة، وهي أول مشاركة لسوريا في قمة للمجموعة منذ تأسيسها عام 1975.

ومن المقرر أن تعقد القمة في الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري في مدينة إيفيان السياحية بجنوب شرقي فرنسا.