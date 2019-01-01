وزيرة البيئة تبحث مع اتحاد المستثمرات العرب مجالات التعاون

التقت وزيرة البيئة، بالدكتورة هدى يسي، رئيسة مجلس إدارة اتحاد المستثمرات العرب، وتم عرض رؤية الاتحاد للمشاركة في جهود الوزارة للتصدي للقضايا البيئية؛ ويأتي هذا الاجتماع في إطار إيمان وزارة البيئة بأهمية دور منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تنفيذ ورسم السياسات والخطط المتعلقة بحماية البيئة وصون الموارد الطبيعية.

وأكدت وزيرة البيئة، أن الوزارة على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الفني والمشاركة في أنشطة الاتحاد من خلال خبرات الوزارة لدعم الاستثمار في المجالات البيئية، مشيرة إلى بدء التعاون في العديد من المجالات ذات الأولوية على المستوى الوطني فيما يتعلق بالمجال البيئي.

وشددت على مواصلة دمج المرأة وتعزيز دورها في كافة القطاعات منها مجال البيئة، مؤكدة أن المرأة يمكن أن تلعب دورًا جوهريًا في أحداث تغيير إيجابي لنظرة المجتمع لهذا الملف والتعامل مع الموارد الطبيعية .

من جانبها أشادت الدكتورة هدى يسي رئيسة الاتحاد، بجهود وزارة البيئة في العديد من المجالات مؤكدة أن التعاون بين الوزارة والاتحاد سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي سيساهم بشكل كبير في عملية دمج المستثمرين في تحقيق الأولويات الوطنية.