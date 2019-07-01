مدافع تشيلسي يكشف موقفه من عودة لامبارد وتشيك

عبّر البرازيلي ديفيد لويز مدافع تشيلسي الإنجليزي عن سعادته بتواجد فرانك لامبارد وبيتر تشيك في الجهاز الفني للبلوز، مؤكدًا أن انضمامهما خُطوة جديدة لإعادة بناء الفريق بواسطة جهاز فني يعرف النادي جيدًا.

وأكد لويز (البالغ من العمر 32 عامًا) أنه ليس مستغربًا رؤية لامبارد على رأس الجهاز الفني للبلوز، خاصة وأن لامبارد كان دائمًا قائدًا للفريق خلال مسيرته كلاعب محترف.

وأشار مدافع البلوز إلى أنه على استعداد لتحمّل مهام إضافية لمساعدة لامبارد في تحقيق أهدافه مع تشيلسي في الموسم الجديد.

وصرح ديفيد لويز للموقع الرسمي لتشيلسي: "إنه لأمر رائع أن أرى لامبارد في تشيلسي، هو يعرف معنى أن يكون في النادي، نعمل جيدًا حتى الآن".

وتابع لويز: "سعيد برؤية لاعبين يعرفون تشيلسي يعودون إلى النادي، خاصةً القادة مثل لامبارد وبيتر تشيك".

وأضاف: "لامبارد الآن مدربنا وسيحاول أن يفعل كل ما بوسعه للفريق، كما فعل ذلك عندما كان لاعباً، والآن الأمر يعود إلينا لمساعدته ليكون ناجحًا".

الجدير بالذكر أن لويز سبق له وأن تزامل مع لامبارد وتشيك، وتوجوا معًا بقلب دوري أبطال أوروبا مع البلوز 2012-2011