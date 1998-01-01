مسئول أمريكي يزور كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل لبحث تعزيز التعاون الثنائي

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ ديفيد ستيلويل سيقوم بأول جولة خارجية له منذ توليه مهام منصبه يزور خلالها كوريا الجنوبية واليابان والفلبين وتايلاند.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزارة قولها في بيان إن خلال زيارته إلى كوريا الجنوبية التي ستجري الأربعاء المقبل، يجتمع ستيلويل مع كبار مسؤولي وزارة الخارجية الكورية الجنوبية والمكتب الرئاسي لمناقشة سبل تعزيز التحالف بين البلدين وتوطيد التعاون في منطقة المحيط الهادئ - الهندي.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تشهد فيه كوريا الجنوبية واليابان صراعا متصاعدا بينهما بسبب انتقام اليابان الاقتصادي ضد كوريا الجنوبية.

وتتجه الأنظار نحو ما إذا كانت الولايات المتحدة ستلعب دور الوساطة لتسوية الصراع بين كوريا الجنوبية واليابان.

وكانت الولايات المتحدة قد أكدت ضرورة التعاون بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان في القضايا المختلفة.