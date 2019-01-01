وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعاء، على مادة رفع سن معاش العاملين بالقطاعين العام والخاص، إلى سن 65 عامًا بالتدريج.

وتقضي المادة (41) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، بتوحيد سن المعاش ليصل إلى 65 سنة في عام 2040، على أن يتم رفع سن المعاش بالتدريج، وأن يبدأ التطبيق الفعلي بدءا من عام 2032 برفع سن التقاعد إلي 61 سنة، ويتم زيادة سنة خلال كل عامين.

وجاء نص المادة (41) كالتالي:

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجياً ليكون الخامسة والستين اعتباراً من أول يوليو 2040.