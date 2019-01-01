23 سفينة إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد

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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن اليوم الأربعاء 23 سفينة، حيث سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وغادر الميناء 6 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة 3سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتي حاويات.

وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء، لتسهيل كافة الإجراءات اللازم لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.