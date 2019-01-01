خبير فاتيكاني يرجح الاستعانة برؤى جديدة بشأن لغز اختفاء الفتاة أورلاندي

قال خبير في الطب الشرعي يعمل في الفاتيكان إنه قد يسمح بالاستعانة برؤى جديدة بشأن لغز اختفاء الفتاة إيمانويلا أورلاندي المفقودة منذ عقود، وذلك خلال ساعات من فتح مقبرتين داخل جبانة في الفاتيكان.

ومن المقرر فتح المقبرتين اللتين تعودان للقرن التاسع عشر غدا الخميس لمعرفة ما إذا كانتا تخفيان رفات أورلاندي، وهي فتاة اختفت في روما قبل 36 عاما بينما كان عمرها 15 عاما.

وقال البروفيسور جيوفاني أركودي، الذي سوف يشرف على العمليات، لوكالة أنباء الفاتيكان اليوم الأربعاء إن النتائج الأولية حول ما يتم العثور عليه في المقبرتين يحتمل أن يتم استخلاصها بعد "ثلاث أو أربع أو خمس ساعات".

ووفقًا لجيوفاني، قد لا يستغرق الأمر وقتا طويلا لتقديم تقدير تقريبي لمدى عمر العظام في المقبرتين، وما إذا كان يمكن أنها تنتمي إلى طرف ثالث.

وقال أركودي: "يمكننا التمييز بين عظم عمره 10 سنوات أو عظم موجود منذ 50 أو 150 عامًا. يمكننا بالفعل تحديد الجنس، إذا كانت جميع الهياكل العظمية محفوظة بشكل جيد".

وأضاف أن الرفات سوف تخضع لفحص الحمض النووي (دي.إن.إيه)، وقد تستغرق هذه النتائج من 20 إلى 60 يوما.

ويأتي فتح المقبرتين بعد أن تلقى محام لعائلة أورلاندو في وقت سابق من هذا العام خطابا من مجهول يشير إلى أنه من الممكن أن تكون الفتاة مدفونة في الجبانة التيوتونية في الفاتيكان.

وألمحت الرسالة أنه يجب "أن ننظر إلى حيث يشير الملاك"، فيما يفترض أنه إشارة إلى تمثال ملاك بالقرب من قبر الأميرة صوفيا فون هوهين لوهي، التي توفيت في عام 1836.

وقال الفاتيكان إن القبر الآخر الذي سيتم فتحه هو للدوقة شارلوت فريدريكا من مكلنبورج شفيرين، مضيفا أنها توفيت في عام 1840.