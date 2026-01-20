ياسمين عبد العزيز تطرح بوستر مسلسلها الجديد وننسى اللي كان

طرحت منذ قليل، الفنانة ياسمين عبد العزيز بوستر مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان"؛ تمهيدًا لعرضه في موسم رمضان المقبل، عبر شاشات "إم بي سي".

ونشرت ياسمين، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" بوستر المسلسل، وهي تظهر أمام إحدى السينمات وخلفها المصورون يلتقطون صورًا لها.

فيما علقت ياسمين: "البوستر الرسمي للسوبر سوبر ستار مصر والوطن العربي جليلة رسلان في وننسى اللي كان رمضان ٢٠٢٦ على MBC مصر إن شاء الله".

مسلسل "وننسى اللي كان" تتناول أحداثه قصة امرأة تتعرض للخيانة من زوجها، ما يؤدي إلى تصاعد الخلافات بينهما ويدفعها لاتخاذ قرار الانفصال، كما تشهد الأحداث صراعًا حادًا بين ياسمين عبدالعزيز والفنانة شيرين رضا، التي تدخل في مواجهة معها من خلال ترويج الشائعات ضدها.

فيما تحاول ياسمين الدفاع عن نفسها بمساندة أصدقائها، إلى جانب الحارس الشخصي الخاص بها، الذي يجسد دوره الفنان كريم فهمي.