أحمد دويدار يعلن رحيله عن راديو صوت الزمالك

أعلن أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، رحيله رسميًا عن راديو «صوت الزمالك»، وذلك لأسباب خاصة، مؤكدًا تقديره الكامل للفترة التي قضاها داخل الإذاعة.

وقال دويدار، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أتقدم باعتذاري عن عدم الاستمرار في راديو صوت الزمالك خلال الفترة المقبلة، وذلك لظروف شخصية خاصة».

وحرص لاعب الزمالك السابق على توجيه الشكر لإدارة الإذاعة، حيث أضاف: «أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى إدارة راديو صوت الزمالك المحترمة، وعلى رأسها الأستاذ ماهر غريب والأستاذ محمد يحيى، وجميع الزملاء، على ما شهدته الفترة الماضية من تعاون واحترام متبادل وتقدير كبير».

كما وجّه دويدار رسالة خاصة لجماهير القلعة البيضاء، قائلًا: «أتقدم بالشكر لجمهور الزمالك العظيم على دعمهم لي خلال تقديم البرنامج».

واختتم أحمد دويدار بيانه قائلًا: «مع خالص تمنياتي بالتوفيق الدائم لكل القائمين على هذا العمل… تحيا الزمالك».