اشتراكيو ألمانيا يطالبون بالتحقيق في تعاون المحافظين مع الجناح المتطرف بالبرلمان الأوروبي

طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، بفتح تحقيق وتوضيح الحقائق بعد الكشف عن اتصالات بين كتلة "حزب الشعب الأوروبي" المحافظ في البرلمان الأوروبي وجهات يمينية متطرفة من بينها حزب "البديل من أجل ألمانيا".

وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي، تيم كلوسندورف: "إذا ثبتت صحة ما ورد من تعاون أعضاء في حزب الشعب الأوروبي مباشرة مع اليمين المتطرف، وبما في ذلك حزب البديل، في مجموعات دردشة مشتركة لإعداد نصوص قانونية، فسيكون ذلك تصرفًا فاضحًا".

يُذكر أن حزب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ينتميان إلى "حزب الشعب الأوروبي" الذي يرأسه السياسي الألماني مانفريد فيبر عضو الحزب البافاري.

وكانت تحقيقات استقصائية أجرتها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، كشفت أن حزب الشعب الأوروبي عمل مؤخرًا مع الجناح اليميني في مجموعة دردشة، وعن عقد اجتماع شخصي بين النواب من الجانبين للعمل على إعداد مقترح قانوني لتشديد سياسة الهجرة.

من جانبه، صرح متحدث باسم فيبر، بأنهم لن يعلقوا على الإجراءات الداخلية.

وأشار كلوسندورف، إلى أن "التصريح الذي تكرر باستمرار حتى الآن، والقائل بأنه لا يوجد تعاون منظم، سيكون قد تم دحضه بشكل قاطع"، مؤكدًا أن على فيبر تقديم تفسيرات.

كما شدد على ضرورة توضيح ما إذا كان أعضاء من الحزبين المسيحيين على علم بمجموعة الدردشة وهذا التعاون.