رئيس جامعة بني سويف: الكليات مستعدة لامتحانات الفرق النهائية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، انتهاء استعدادات الكليات لإجراء الامتحانات التحريرية لطلاب الفرق النهائية بمرحلتي البكالوريوس والليسانس، ومدى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والصحية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لحماية أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب، ولضمان سلامة جميع منسوبى الجامعة.

وشدد منصور على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، حيث تم وضع لافتات إرشادية خاصة بآلية دخول وخروج الطلاب قبل وأثناء وبعد انعقاد الامتحانات لمنع تكدسهم وتقليل الاختلاط بينهم، مؤكدا ضرورة الالتزام بتطبيق كافة إرشادات وزارة التعليم العالي بالتدابير اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد أثناء انعقاد الامتحانات.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تعقيم كافة مباني الكليات مقرر قبل وبعد كل امتحان، مع التأكيد على توافر التهوية الجيدة ومراعاة التباعد بين الطلاب داجل اللجان الامتحانية.

وأكد رئيس الجامعة أن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين يأتي في المرتبة الأولى وفوق أي اعتبار، باتخاذ الإجراءات الصارمة والتدابير اللازمة من ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي واستخدام كواشف الحرارة على الطلاب قبل دخول الامتحانات، وإجراء عمليات التطهير يوميًا في كافة الأماكن التي سيجري بها الامتحانات وذلك حفاظًا على صحة الجميع.

الجدير بالذكر أنه تم فتح باب قبول الاعتذارات للطلاب عن الامتحانات على مواقع الكليات وتأجيلها للدور الثاني في سبتمبر المقبل لمن يرغب في التأجيل، ولا يعد الاعتذار عن حضور الامتحانات رسوبا مع احتفاظ الطالب بدرجاته كاملة.