بيريز سائق ريسنج بوينت في صدارة التجارب الحرة الأولى بالنمسا

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تفوق المكسيكي سيرجيو بيريز سائق فريق ريسنج بوينت المدعوم من مرسيدس على جميع أقرانه في جولة التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة النمسا الكبرى الثاني (جائزة شتيريا الكبرى) ضمن بطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في حلبة رد بول يوم الجمعة.

وعلى نفس الحلبة التي استضافت أول سباقات الموسم الحالي مطلع الأسبوع الجاري سجل بيريز أسرع زمن وهو دقيقة واحدة و04.867 ثانية مستخدما إطارات ناعمة.

واحتل الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول المركز الثاني بفارق 0.096 ثانية عن بيريز بينما احتل سائقا مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس والبريطاني لويس هاميلتون المركزين الثالث والرابع على الترتيب لكن دون استخدام الإطارات الأسرع.

واحتل سائق ريسنج بوينت الثاني الكندي الشاب لانس سترول المركز الخامس.

وجاء سائقا فيراري الألماني سيباستيان فيتل وشارل لوكلير في المركزين العاشر و12 على الترتيب.

ولم يكمل الكندي الصاعد نيكولاس لطيفي سائق وليامز جولة التجارب بسبب مشكلة فنية في محرك سيارته.

ولم يشارك سائق وليامز الثاني جورج راسل في الجولة وشارك بدلا منه السائق الاحتياطي جاك أيتكن الذي احتل المركز 17.

كما شارك البولندي روبرت كوبيتسا السائق الاحتياطي لفريق ألفا روميو في الجولة واحتل المركز 18.

وعند إقامة السباق يوم الأحد ستكون هذه أول مرة تستضيف فيها نفس الحلبة سباقين في موسم واحد.