واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تفقده للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة للاطمئنان على سير العمل ونسب التنفيذ بهذه المشروعات والالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية لإنشاء مشروع محور ديروط الحر على النيل الذي يربط بين الطرق (الصحراوي الشرقي ، والصحراوي الغربي ، والزراعي)، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار و700 مليون جنيه في مرحلته الأولى.. رافقه خلال الجولة محمود النجار نائب رئيس مركز ومدينة ديروط ومهندسي المشروع والشركة المنفذة.

واستمع المحافظ لشرح المهندس المقيم والمهندسين المشرفين على المشروع لمراحل ونسب التنفيذ التي تمت حتى الآن في أعمال الكباري والطرق بالمشروع في مرحلته الأولى، كما تابع أعمال دق الخوازيق وإنشاء الأعمدة الخرسانية لـ"كوبري السكة الحديد" المار على الترعة الإبراهيمية والسكة الحديد بتكلفة 495 مليون جنيه.

وأكد المحافظ تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام نهو الأعمال في المواعيد المحددة مسبقاً، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها الحكومة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وارتداء "الكمامات" حفاظًا على صحة العاملين بالمشروع.

وأوضح محافظ أسيوط أن محور ديروط الحر يعد نقلة نوعية كبيرة في حركة النقل والمواصلات ويساهم في الربط بين التجمعات العمرانية والصناعية لأنه يشمل على 13عمل صناعي منها كبريين رئيسيين، هي (كوبري أعلي نهر النيل بطول حوالي 1000 م ، وكوبري علي السكة الحديد بطول 865 م أعلى طريق "أسيوط/سوهاج" الزراعي وسكة حديد "القاهرة/أسوان" وترعة الإبراهيمية) بعدد 4 فتحات ملاحية 2 رئيسية و2 فتحة مساعدة و10 كبارى سطحية و1 بربخ لمخرات السيول حيث يصل طوله 15كيلومتر وعرض 21 مترا على حارتين مرور لكل اتجاه وبعرض 7.5متر للاتجاه الواحد.

وأضاف محافظ أسيوط أن مشروع محور ديروط العلوي من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة خلال الأونة الأخيرة والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، لافتاً إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ مثل تلك المشروعات وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة مشروعات البنية الأساسية وتطوير شبكة الطرق والكباري لتسهيل النقل والانتقال بين الشرق والغرب وتقديم الخدمات للمواطنين بمحافظات الصعيد.