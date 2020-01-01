المفوضية الأوروبية تكشف تراجع ثقة مواطني الاتحاد بأنظمتهم القضائية

كشفت المفوضية الأوروبية في تقرير صدر اليوم الجمعة أن الكثير من مواطني الاتحاد الأوروبي يفتقدون الثقة في استقلال أنظمتهم القضائية.



وتسود هذه الحالة و بوجه خاص الحالة في دول الاتحاد الأوروبي التي شهدت تحديات لأنظمتها القضائية خلال العام الماضي، حيث شهد نصفها تراجعا في عدد المواطنين الذين يرون أن محاكمهم تتمتع بالاستقلال.



وبشكل عام، شهد خمسا (اثنين على خمسة) الدول الأعضاء بالتكتل تراجعا في الاستقلال المتصور للقضاء.



وجاء في بيان صحفي لما يطلق عليه بـ جاستس سكوربورد "لوحة نقاط العدالة" وهي أداة معلوماتية تساعد التكتل على جعل النظام القضائي أكثر فعالية، إن "التدخل أو الضغوط من قبل الحكومة والسياسيين كان السبب الأكثر ذكرا لعدم وجود استقلالية للمحاكم والقضاة، يليه ضغوط من قبل مصالح اقتصادية أو غيرها من مصالح معينة أخرى".



ويتم إصدار لوحة نقاط العدالة سنويا من جانب المفوضية، وهي تقيس مدى فعالية النظام القضائي في دول الاتحاد الأوروبي.



وحلت كرواتيا في المرتبة الأخيرة في التصنيف، بعد أن رأى 24 بالمئة فقط من سكانها أن نظامهم القضائي مستقل. ويرى نحو 68 بالمئة أن المحاكم الكرواتية "سيئة" أو "سيئة للغاية".



وسجلت الدنمارك أعلى نقاط، لتتصدر القائمة، بعد أن صنف 86 بالمئة من سكانها، نظامهم القضائي بأنه "جيد" أو "جيد جدا".