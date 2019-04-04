يوسف الصافي لاعب طائرة الأهلي ينتقل إلى الدوري الفرنسي

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل يوسف حمدي الصافي لاعب فريق الأهلي للكرة الطائرة رجال إلى الدوري الفرنسي.
ومن المقرر أن ينضم اللاعب يوسف حمدي الصافي، إلي نادي "Stade Poitevin Poitiers" والذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وذلك على علي سبيل الإعارة لمدة عامين.
ويعد يوسف حمدي الصافي، من أبرز مواهب الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر، وهو نجل حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات الأهلي.
وكان النادي الأهلي قد انهي التعاقد مع اللاعب محمد عسران و محمد محسن، لاعب فريق طلائع الجيش للكرة الطائرة.