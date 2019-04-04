 يوسف الصافي لاعب طائرة الأهلي ينتقل إلى الدوري الفرنسي - بوابة الشروق
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يوسف الصافي لاعب طائرة الأهلي ينتقل إلى الدوري الفرنسي

علي البحيري
نشر في: السبت 10 يوليه 2021 - 4:54 م | آخر تحديث: السبت 10 يوليه 2021 - 4:54 م

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، على رحيل يوسف حمدي الصافي لاعب فريق الأهلي للكرة الطائرة رجال إلى الدوري الفرنسي.

ومن المقرر أن ينضم اللاعب يوسف حمدي الصافي، إلي نادي "Stade Poitevin Poitiers" والذي يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، وذلك على علي سبيل الإعارة لمدة عامين.

ويعد يوسف حمدي الصافي، من أبرز مواهب الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر، وهو نجل حمدي الصافي، المدير الفني لفريق سيدات الأهلي.

وكان النادي الأهلي قد انهي التعاقد مع اللاعب محمد عسران و محمد محسن، لاعب فريق طلائع الجيش للكرة الطائرة.


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