غرفة عمليات كفرالشيخ: لم نرصد أي مخالفات بأول أيام امتحانات الثانوية

أعلنت غرفة عمليات محافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، أنها لم ترصد أي تجاوزات في أعمال امتحانات الثانوية العامة بـ86 لجنة موزعة على 12 إدارة تعليمية.

وقالت الغرفة إنها لم ترصد أي حالات غش، حيث تابع اللواء جمال نور الدين المحافظ أعمال الامتحانات، موجهاً بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على أبنائنا طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، بإشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتابعت غرفة عمليات محلية بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان، ومتابعة لجان سير الامتحان، والعمل على حل كافة المعوقات التي تواجه العمل بها.

وأوضحت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تقدم لليوم الأول للشعبة العلمية 13 ألفًا و271 طالبًا وطالبة، وكانت نسبة الحضور بين الطلاب 99.5٪ موزعين على 86 لجنة في 12 إدارة تعليمية بالمحافظة.

ومن ناحيته، أشار تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، إلى عدم رصد أي شكاوى خاصة داخل اللجان باليوم الأول للشعبة العلمية، موضحًا أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم.