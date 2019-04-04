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تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بالأقصر

تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بالأقصر
تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بالأقصر
محمد راشد
نشر في: السبت 10 يوليه 2021 - 2:40 ص | آخر تحديث: السبت 10 يوليه 2021 - 2:40 ص

قال محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه تم القيام بأعمال تعقيم وتطهير المدارس مقرات لجان امتحانات الثانوية العامة بجميع أنحاء المحافظة بالتنسيق مع الإدارة التعليمية وفريق التعقيم والتطهير بمديرية الصحة.

ومن جانبه، شدد محافظ الأقصر المستشار على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل في نطاقه ومنع الباعة الجائلين من التواجد بجوار المدارس والاهتمام بمستوى النظافة العامة للطرق ومحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفوري مع أي معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

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