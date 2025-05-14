كارني: الكنديون غير معجبين بدعوة بريطانيا ترامب لزيارة رسمية ثانية

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قال رئيس الوزراء الكندي الجديد مارك كارني، اليوم الأربعاء، إن الكنديين غير معجبين بعرض المملكة المتحدة زيارة رسمية ثانية على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف كارني، الذي أعيد انتخابه إن الدعوة "تتقاطع" مع الرسائل التي تحاول حكومته إرسالها للبيت الأبيض ردا على تهديدات لسيادة كندا، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه ميديا).

وقال لشبكة سكاي نيوز: "صراحة إنهم (الكنديون) غير معجبين بهذه البادرة... بالوضع في الاعتبار الظروف" .

يشار إلى ترامب هدد مرارا بضم كندا كولاية أمريكية رقم 51. كما فرض رسوما جمركية مرتفعة على الدولة المجاورة التي تعتمد اقتصاديا بشكل كبير على علاقتها التجارية مع الولايات المتحدة.

وأثارت تصريحات ترامب بشأن الضم غضبا واسعا، غير أنه أوضح أن استخدام القوة العسكرية "ليس خيارا مطروحا بالنسبة له"

وقال وزير الشئون الحكومية البريطانية بات ماكفادن للشبكة إن العلاقات مع الولايات المتحدة "مهمة حقا" ولكن "علاقتنا وصداقتنا مع كندا مهمة حقا أيضا".

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بخيبة أمل من الانتقاد من كندا قال ماكفادن: "لدينا حرية رأي في العالم. ويحق لرئيس الوزراء كارني الإعراب عن رأيه".

وأضاف أنه مسرور لمجيء ترامب في زيارة رسمية.

وسلم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، رسالة من الملك تشارلز الثالث إلى ترامب في البيت الأبيض في فبراير الماضي، دعاه فيها إلى القيام بزيارة رسمية ثانية غير مسبوقة إلى المملكة المتحدة، واقترح أيضا زيارة اسكتلندا.

كان ترامب قد قام بزيارته الأولى لبريطانيا عام 2019 إبان ولايته الأولى كرئيس