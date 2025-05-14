حاكم كاليفورنيا يسعى لوقف التوسع في الرعاية الصحية للمهاجرين ذوي الدخل المنخفض

أعرب جافن نيوسام، حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عن رغبته في إيقاف إدراج كاليفورنيا للمزيد من المهاجرين ذوي الدخل المنخفض الذين ليس لهم وضع قانوني في برنامج رعاية صحية مدعوم من الولاية بدءا من 2026 والبدء في الحصول على قسط تأمين شهري ممن تم إدراجهم بالفعل في السنة المقبلة.

وقال نيوسام في إعلان اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي مدفوعا بتكلفة أكبر من المتوقع للبرنامج وغياب يقين اقتصادي بشأن سياسات الرسوم الاتحادية.

وتسلط خطوة الحاكم الديمقراطي الضوء على مساعيه الحثيثة لحماية أولويات سياساته الليبرالية وسط تحديات بشأن الميزانية في السنوات الأخيرة من توليه المنصب.

يشار إلى أن كاليفورنيا كانت من أولى الولايات التي تتوسع في مزايا الرعاية الصحية المجانية لجميع البالغين الفقراء بغض النظر عن الوضع القانوني لهجرتهم العام الماضي، ضمن خطة طموحة روج لها نيوسام لمساعدة الولاية الأكثر سكانا في البلاد على الاقتراب من معايير الرعاية الصحية العالمية، لكن تكلفة هذا التوسع فاقت التكلفة التي توقعتها الإدارة بـ 2.7 مليار دولار.