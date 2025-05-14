نادر السيد : تصريحات مسؤولي بيراميدز الإعلامية سبب فقدان الفريق لصدارة الدوري

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق، أن التصريحات التي أدلى بها مسؤولي بيراميدز بعد أزمة خصم النقاط من الأهلي في الدوري وراء فقدان الصدارة وغياب تركيز لاعبي السماوي.

وقال السيد في تصريحات إذاعية: أحترم اجتهاد فريق بيراميدز واللاعبين في الدوري هذا الموسم، ولكن أرى أنه لن يتوجوا بلقب الدوري بسبب المسؤولين.

وأضاف السيد: أرى أن الأهلي الأقرب لحصد الدوري وأنا أحترم اجتهاد بيراميدز، ومسؤولي براميدز اتدخلوا في تصريحات متخصهمش، وأزمة خصم النقاط مش بتاعتهم ولا أعلم لماذا أقحموا أنفسهم.

وتابع: على كل القائمين على منظومة بيراميدز عليهم أن يركزوا مع فريقهم بدلا من ذلك وتسببوا في فقدان لاعبي بيراميدز لتركيزهم بعد تصريحاتهم الأخيرة بشان أزمة خصم نقاط من الأهلي وبالتالي فقدان صدارة الدوري

وأختتم السيد تصريحاته قائلا: أزمة خصم نقاط من الأهلي، هي مشكلة بين الأهلي والزمالك، ولكن مسؤولي بيراميدز أقحموا نفسهم بدون داعي وهذا الأمر تسبب في غياب التركيز عن اللاعبين.