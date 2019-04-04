صحة المنيا: فحص 7296 طفلا حديث الولادة ضمن مبادرة السمعيات

وقعت وحدات ومراكز الرعاية الأساسية بكل مراكز محافظة المنيا، الكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة، ضمن مبادرة السمعيات بالمحافظة.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة السمعيات والتي تأتي ضمن مجموعة المبادرات الرئاسية، والتي أطلقها رئيس الجمهورية حرصا على صحة الطفل المصري؛ وبتوجيهات ورعاية وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وتحت إشراف الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا.

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر، وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه جرى توقيع الكشف والفحص الطبي على 7296 طفلًا حديث الولادة خلال شهر يونيو الماضي.

وأضاف الدكتور أحمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية، والمنسق العام للمبادرات الرئاسية بمحافظة المنيا، أنه في حالة اكتشاف إصابة الطفل بضعف السمع يتم إعادة الكشف مرة أخرى بعد أسبوع وبعد التأكيد يتم تحويل الطفل لعيادة الإحالة لإجراء الفحوصات اللازمة، وتلقي العلاج اللازم، مشيرًا إلى أن الكشف والعلاج مجاني بالكامل.