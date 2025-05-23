دي بروين يوافق على الانتقال إلى نابولي

كشفت تقارير صحفية إيطالية وبلجيكية أن النجم البلجيكي كيفن دي بروين منح موافقته النهائية على الانضمام إلى نادي نابولي خلال سوق الانتقالات الصيفي، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي في يونيو المقبل.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن دي بروين، الذي قضى عشرة مواسم ناجحة مع مانشستر سيتي، أصبح قريبًا جدًا من التوقيع لصالح الفريق الإيطالي الطامح للمنافسة على لقب الدوري الموسم المقبل، وذلك في صفقة انتقال حر.

القرار لم يكن فنيًا فقط، إذ لعبت الجوانب العائلية والشخصية دورًا محوريًا في حسم دي بروين لموقفه، ووفقًا للتقارير، فإن اللاعب وعائلته يشعرون بالرضا التام عن الظروف المعيشية والحياة في نابولي، لا سيما بعد زيارة قامت بها زوجته مؤخرًا للمدينة.

حتى الآن، لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن البنود الشخصية في العقد، ويُنتظر أن يحسم أوريليو دي لاورينتيس، رئيس نابولي، الموقف النهائي للصفقة خلال الأيام القادمة، إذ أصبح القرار الآن في ملعب النادي الإيطالي.

يُذكر أن دي بروين، البالغ من العمر 33 عامًا، خاض مسيرة مذهلة مع السيتيزينز، توج خلالها بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز، ويُعد أحد أبرز صانعي الألعاب في العالم خلال العقد الأخير.