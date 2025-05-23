جاتوزو يقترب من خلافة شرودر في تدريب النصر الإماراتي

بات الإيطالي جينارو جاتوزو قريبًا من تولي القيادة الفنية لفريق النصر الإماراتي، خلفًا للهولندي ألفريد شرودر، الذي أعلن رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "البيان" الإماراتية، فإن جاتوزو يُعد من أبرز المرشحين لتولي المهمة، في ظل رغبته المعلنة في خوض تجربة جديدة خارج الدوري الكرواتي، رغم تبقي موسم آخر في عقده مع نادي هايدوك سبليت، الذي يخوض معه آخر مبارياته أمام شيبينيك بعد غدٍ الأحد.

وكان النصر قد تعاقد مع شرودر في نوفمبر 2024، بعد انفصاله عن نادي العين بالتراضي، إلا أن تراجع النتائج عجّل برحيله عن النادي، رغم أن مسيرته مع العين لم تدم سوى بضعة أشهر بعد توليه المهمة في مايو 2024 خلفًا لسيرجي ريبروف.