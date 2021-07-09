أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، بأنه تم إعطاء إجمالي 111.9 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ1.56 مليون جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل أربعة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين. وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورنا في البرازيل منذ 24 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 19 مليون حالة، بالإضافة إلى 531 ألفا و688 وفاة. وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و19 أسبوعا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.