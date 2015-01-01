 رئيس جنوب أفريقيا يدعو الأجهزة الأمنية إلى التحرك بعد حادثى إطلاق نار جماعي - بوابة الشروق
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رئيس جنوب أفريقيا يدعو الأجهزة الأمنية إلى التحرك بعد حادثى إطلاق نار جماعي

(د ب أ )
نشر في: الأحد 10 يوليه 2022 - 5:51 م | آخر تحديث: الأحد 10 يوليه 2022 - 5:51 م
حث اليوم الأحد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا الأجهزة الأمنية فى البلاد على الإسراع بإلقبض على الجناة فى حادثين منفصلين من حوادث العنف الجماعي بالأسلحة النارية أسفرا عن مقتل 19 شخصا على الأقل في إقليمى جاوتنج وكوازولو- ناتال ، وتقديمهم إلى العدالة.

وكانت الشرطة في إقليم جاوتنج قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم أن مسلحين قتلوا ما لا يقل عن 15 شخصا وأصابوا عددا آخر في إطلاق نار جماعى بحانة فى مدينة سويتو بإقليم جاوتنج في الساعات الأولى من صباح اليوم .

وفي حادث ثان منفصل لإطلاق النار الجماعى وقع فى مدينة بيترماريتسبورج بإقليم كوازولو - ناتال ، أطلق رجلان النار على 12 شخصًا على الأقل في حانة أمس السبت مما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص ، وذلك حسبما ذكرت الشرطة المحلية فى بيان منفصل .

ولم تعرف بعد دوافع الهجومين .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رامافوزا قوله في بيان حول الحادثين إن كل حالة وفاة جراء أعمال العنف "هي أمر غير مقبول ومثير للقلق " .

وذكر الرئيس أن هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل الحد من جرائم العنف وحيازة الأسلحة النارية بصورة غير مشروعة .

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