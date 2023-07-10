الكرملين: انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو سيشكل خطرا وتهديدا لبلادنا

هددت روسيا اليوم الاثنين، بأنها ستتخذ إجراءات مضادة حال انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت إن ذلك سيؤدي إلى "عواقب سلبية للغاية على الهيكل الأمني الأوروبي المدمر جزئيا بالفعل، كما سيعد خطرا مطلقا وتهديدا لبلادنا".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الإثنين، إن اتخاذ مثل هذه الخطوة سيتطلب "ردا قويا وواضحا " من جانب روسيا.

وأضاف بيسكوف، أن الكرملين يدرك أن هناك مباحثات بين أعضاء الناتو حول انضمام أوكرانيا قبل قمة الحلف التي ستعقد في ليتوانيا يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، و"أن هناك وجهات نظر متباينة حول هذه المسألة".

وأوضح بيسكوف، أن كييف تحاول "الضغط على الجميع" فيما يتعلق بهذه القضية .

وأشار المسؤول الروسي، إلى أن العديد من قادة الدول الأعضاء الـ 31 في الحلف العسكري لن يدعون أوكرانيا إلى الانضمام خلال القمة ذاتها.

بيد أن أوكرانيا تطالب منذ أسابيع بتوجيه دعوة رسمية لها للانضمام إلى حلف الناتو