بركات: سنقوم بوضع خطة لإعداد المنتخب الأولمبي استعدادا للأولمبياد

أكد محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أنه سيكون هناك خطة لإعداد المنتخب الأولمبي استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية، والتي ستُقام في باريس العام المقبل.

ونجح المنتخب الأوليمبي في التأهل لأولمبياد باريس بعد نجاحه في بلوغ المباراة النهائية من بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي أقُيمت في المغرب، ولكن لم ينجح في تحقيق اللقب عقب الخسارة أمام المنتخب المغربي بهدفين مقابل هدف.

وقال بركات في تصريحات تليفزيونية لقناة «صدى البلد» إن المنتخب حقق هدفه من بطولة أمم إفريقيا وهي التأهل لأولمبياد باريس، وأن جميع اللاعبين قدموا أداء قوي خلال مشاركتهم في البطولة.

وأضاف عضو اتحاد الكرة:" المنتخب الأولمبي يمتلك حاليا العديد من اللاعبين على مستوى كبير من الموهبة والمدير الفني للمنتخب ميكالي بصمته واضحة على أداء الفريق".

وأتم بركات:" الفترة المقبلة ستشهد خطة إعداد كبيرة للمنتخب استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس، ومحمود صابر لاعب المنتخب أستحق الطرد في مباراة المغرب دون تعمد منه لأنه لم يقصد الخشونة".