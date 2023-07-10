وزير الخارجية العماني: يجب حل الأزمة الأوكرانية بالوسائل السلمية



شدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، على ضرورة حل الأزمة الأوكرانية عبر الوسائل السلمية.



وقال البوسعيدي، في كلمته في جلسة الحوار الاستراتيجي الخليجي الروسي، اليوم الاثنين، إن الأزمة الأوكرانية لها تداعيات على الأمن والسلم الدوليين ويجب تحكيم لغة الحوار، ويجب حل النزاع بالوسائل السلمية والالتزام بمبادئ حسن الجوار.



وتابع: «ملتزمون بدعم كل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة والسلام وتعزيز التواصل والحوار بين الأطراف المعنية».



وعبر عن الترحيب الكامل بالتشارك مع روسيا لبناء مستقبل أكثر ازدهارا وتطورا، مؤكدا السعي لتعميق التفاهم وتعزيز العلاقات بين الخليج وروسيا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.



يذكر أن الاجتماع الأول في إطار الحوار الاستراتيجي «روسيا - مجلس التعاون الخليجي» بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، عُقد في أبو ظبي في عام 2011، والاجتماع الثاني عُقد في العاصمة السعودية الرياض، في عام 2012.